Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba est prêt à rejoindre le PSG !

Publié le 30 juin 2021 à 15h45 par T.M.

Après Georginio Wijnaldum, le PSG chercherait encore à se renforcer au milieu de terrain. Et cette recrue pourrait bien se nommer Paul Pogba.

Cet été encore, l’avenir de Paul Pogba sera l’un des grands feuilletons du mercato. En effet, l’international français n’a plus qu’un an de contrat à Manchester United et se retrouve donc à un moment important. Va-t-il prolonger ? Va-t-il partir ? Il y a quelques mois, Mino Raiola avait annoncé que l’heure du départ était peut-être arrivée pour Pogba. L’Euro étant désormais terminé pour l’international français, il va donc falloir réfléchir et prendre une décision sur la suite de sa carrière. Et c’est du côté du PSG que cela pourrait notamment se dérouler…

Après Wijnaldum, Paul Pogba ?