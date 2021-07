Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tebas répond à Guardiola pour Messi !

Publié le 5 juillet 2021 à 22h30 par Th.B.

Javier Tebas a été interpellé par Pep Guardiola quant à sa politique qui selon lui mettrait des bâtons dans les roues au FC Barcelone pour la prolongation de contrat de Lionel Messi. Le président de la Liga a tenu à se défendre.

Depuis l’épisode du burofax survenu en août 2020, l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone a demeuré flou. En effet, le PSG et Manchester City se seraient montrés intéressés et le club de la capitale le serait toujours à en croire RMC Sport. Du côté du FC Barcelone, le président Joan Laporta travaillerait d’arrache-pied dans l’optique de prolonger le contrat de Lionel Messi qui a expiré le 30 juin dernier. Cependant, la question économique compliquerait les négociations entre Lionel Messi et son entourage ainsi que la direction du FC Barcelone. Des problèmes que le club culé ne rencontrerait pas si la politique de Javier Tebas sur certains aspects économiques était différente selon Pep Guardiola. Le président de la Liga est monté au créneau.

« Il serait bon pour vous d’apprendre un peu de macroéconomie du football »