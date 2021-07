Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a de la concurrence pour cette pépite !

Publié le 9 juillet 2021 à 22h10 par La rédaction

Très actif sur ce début de mercato, Pablo Longoria viendrait d’activer une nouvelle piste : Cody Gakpo. L’attaquant du PSV Eindhoven serait aussi suivi par le LOSC et l’OL.

Pablo Longoria n’est toujours pas rassasié. Même si le président de l’OM a déjà bouclé cinq recrues, il s’active toujours autant sur le marché. Après une saison décevante, l’OM doit se racheter auprès de ses supporters, et cela commence par des bonnes recrues. Pour le moment, le peuple phocéen est satisfait du travail réalisé. Et Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là, en témoigne sa nouvelle piste…

L’OM suit Cody Gakpo, Lille et Lyon également