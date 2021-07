Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’emballe pour Boubacar Kamara !

Publié le 9 juillet 2021 à 17h30 par A.C.

A un an de la fin de son contrat, Boubacar Kamara devrait quitter l’Olympique de Marseille cet été, avec plusieurs clubs de Serie A qui seraient venus aux nouvelles...

Tout roule au chapitre des arrivées, avec Pablo Longoria qui veut donner à Jorge Sampaoli les moyens de ses ambitions. Depuis le début du mercato estival, l’Olympique de Marseille a annoncé pas moins de huit recrues. Dernière en date Pau Lopez, avec l’OM qui a trouvé un accord de principe pour le prêt du gardien de l’AS Roma. En Italie on parle d’un prêt payant de 1M€, avec une option d’achat de 12M€, activable automatiquement sous certaines conditions. Mais l’OM ne peut pas se permettre de dépenser sans compter et devra forcément vendre cet été... ce qui semble mal embarqué. Les deux joueurs ayant la plus grosse valeur marchande et donc susceptibles d’être vendus sont Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Or, aucun des deux ne semble crouler sous les offres. C’est en tout cas ce qu’ont assuré ces derniers jours RMC Sport et L’Équipe ...

Le Milan et la Lazio se battent pour Kamara

Le son de cloche est totalement différent en Italie, en tout cas en ce qui concerne Boubacar Kamara. Ce dernier est régulièrement évoqué dans les colonnes des quotidiens sportifs transalpins, comme Tuttosport . Ce vendredi, il nous apprend que la Lazio et le Milan AC se livrent un duel pour le défenseur de l’Olympique de Marseille. Les Rossoneri n’aurait d’ailleurs pas formulé une offre... mais bien deux ! Après une première de 12M€, plusieurs joueurs auraient été proposés à l’OM pour faire baisser le prix de Kamara, sans succès. Pablo Longoria souhaiterait en effet récupérer au moins 20M€ de la vente de l’international espoirs de 21 ans. Le journaliste Alfredo Pedulla a révélé que la Lazio aurait également envisagé cette option, proposant Gonzalo Escalante à l’OM, en échange de Kamara.

L’Atalanta, la valeur sûre ?