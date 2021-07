Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut recruter «un vrai crack» !

Publié le 10 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'OM s'intéresse notamment à Lucas Orellano, grand espoir du football argentin.

Après avoir bouclé les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez, Pablo Longoria n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin et explore notamment le marché sud-américain. Dans cette optique, l'OM suivrait de près la situation de Lucas Orellano, jeune ailier de Vélez Sarsfield. Et selon Nico de la Rua, le journaliste de Lucarne Opposée , ce serait un très joli coup.

«C'est vraiment un petit diamant»