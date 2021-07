Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Franck Ribéry sort du silence sur son avenir !

Publié le 10 juillet 2021 à 9h10 par D.M.

Annoncé proche de l'OM, Franck Ribéry, 38 ans, s'est exprimé sur son avenir et a émis le souhait de rester en Italie la saison prochaine

Une incroyable rumeur est apparue ces derniers jours. Selon certains médias, Franck Ribéry, sans club depuis son départ de la Fiorentina, pourrait rejoindre l’OM lors de ce mercato estival. Interrogé sur une possible arrivée du joueur, passé par Marseille entre 2005 et 2007, Pablo Longoria avait mis les choses au clair. « C'est une première nouvelle ! (sourire) J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs, c'est normal. Mais je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé » avait confié le président de l’OM.

« J'aimerais rester en Italie »