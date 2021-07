Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle star Pablo Longoria doit-il recruter cet été ?

Publié le 10 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Pablo Longoria a déjà bouclé plusieurs recrues, les pistes se multiplient pour le club phocéen sur le marché des transferts. Et certaines sont plus prestigieuses que d’autres, en attestent les dossiers David Luiz ou encore Philippe Coutinho. Mais quel devrait être le gros coup estival du président de l’OM ? C’est notre sondage du jour !

Le mercato estival de l’OM est parti sur les chapeaux de roues. Bien que le marché des transferts n’ait officiellement ouvert ses portes le 1er juillet, Pablo Longoria est déjà parvenu à boucler les venues de Gerson, de Konrad de la Fuente, de Leonardo Balerdi (définitivement transféré après son prêt), de Cengiz Ünder et de Matteo Guendouzi. Un accord de principe a été trouvé avec la Roma pour que Pau Lopez débarque lui aussi en prêt. En outre, les dossiers William Saliba, Luan Peres et Thiago Almada prendraient également très bonne forme et pourraient déboucher sur des opérations concluantes incessamment sous peu. Cependant, le président de l’OM verrait également plus grand en ayant des envies de grandeur avec certaines star du football européen.

David Luiz, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, Franck Ribéry…