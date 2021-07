Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a dégainé pour un attaquant argentin !

Publié le 10 juillet 2021 à 17h10 par Th.B.

Très actif depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria se pencherait sur la question du recrutement d’un attaquant pour l'OM et aurait des vues sur Cristian Pavón (25 ans), pour qui une offre de prêt aurait été formulée.

Bien que l’OM pouvait disposer des services d’Arkadiusz Milik, de Dario Benedetto et de Valère Germain cette saison, la donne ne sera pas la même lors du prochain exercice. En effet, Germain a vu son contrat prendre fin le 30 juin dernier et Benedetto pourrait pour sa part être transféré au cours du mercato, Boca Juniors et Elche semblant être à ce jour deux destinations plausibles. Afin de mettre la main sur la future doublure de Milik, Pablo Longoria regarderait du côté de Boca Juniors en la personne de Cristian Pavón.

Un prêt de Pavón en négociation ?