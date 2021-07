Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme chantier se profile pour Pablo Longoria !

Publié le 10 juillet 2021 à 12h45 par T.M.

Très actif dans le sens des arrivées à l’OM, Pablo Longoria doit maintenant acter des départs. Mais cela serait plus simple à dire qu’à faire visiblement…

Alors que Pablo Longoria avait promis 11 renforts pour l’OM cet été, 5 recrues ont déjà rejoint l’effectif de Jorge Sampaoli. Et d’ici quelques jours, 3 nouveaux joueurs devraient poser leurs valises sur la Canebière avec Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. L’OM dynamite donc ce mercato estival, mais recruter n’est pas la seule mission de Longoria. En effet, le président phocéen doit également vendre afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Or, comme l’explique L’Equipe ce samedi, cela ne serait pas si simple.

Ça ne se bouscule pas à l’OM !

Ayant déjà montré qu’il savait recruter, Pablo Longoria va désormais devoir prouver qu’il sait vendre. Si quelques départs ont déjà été actés, c’est sur les grosses ventes que le président de l’OM est attendu. Pour cela, les Phocéens proposeraient un peu partout Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Nemanja Radonjic. De même, l’OM serait à l’écoute de toutes les offres pour tous les joueurs de Jorge Sampaoli. Cependant, pour le moment, ces offres se feraient rares sur la Canebière. A suivre…