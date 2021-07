Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle recrue imminente pour Pablo Longoria !

Publié le 10 juillet 2021 à 8h45 par La rédaction

L'OM enchaîne les nouvelles recrues depuis le début du mercato. Alors que déjà cinq renforts ont déjà été enregistrés, les arrivées devraient continuer sur la Canebière.

Pablo Longoria ne s'arrête plus. Depuis l'ouverture du mercato estival, l'OM est l'un des clubs les plus actifs en Europe. Le président olympien a déjà officialisé pas moins de cinq recrues avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi et Matteo Guendouzi. Et ce chiffre devrait rapidement augmenter, puisque l'OM a déjà trouvé un accord de principe avec l'AS Roma pour le prêt de Pau Lopez au poste de gardien de but. En défense, le Brésilien Luan Peres a fait ses adieux à Santos et a annoncé lui-même qu'il devrait prochainement rejoindre Marseille. Et ce n'est pas tout puisque Pablo Longoria devrait boucler la venue d'un autre défenseur central.

Une question d'heures pour Saliba ?