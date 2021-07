Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énième recrue bientôt bouclée en coulisse ?

Publié le 10 juillet 2021 à 0h45 par Th.B.

Président de l’OM, Pablo Longoria travaillerait d’arrache-pied en coulisse afin de renforcer le mieux possible l’effectif entraîné par Jorge Sampaoli. Et le dirigeant olympien pourrait boucler le prêt de William Saliba dans les prochains jours.

Les journées se suivent et se ressemblent pour l’OM en ce début de mercato estival. Alors que Pablo Longoria est déjà parvenu à mettre la main sur Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Ünder, Leonardo Balerdi et Matteo Guendouzi, le président phocéen a trouvé un accord de principe avec la Roma pour la venue de Pau Lopez. En outre, d’autres pistes telles que David Luiz, le10sport.com vous ayant révélé vendredi que le Brésilien n’avait pas dit non à l’OM, Thiago Almada, Luan Peres ou encore William Saliba auraient été activées par la direction de l’Olympique de Marseille. L’Équipe a d’ailleurs confié que la potentielle arrivée de Luan Peres en provenance de Santos ne devrait pas clore le dossier Saliba.

L’OM peaufine les détails pour le prêt de Saliba !