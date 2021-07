Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est fixé pour le transfert d'Almada !

Publié le 9 juillet 2021 à 21h45 par La rédaction

Depuis le début du mercato, Pablo Longoria planche sur le dossier Thiago Almada. Le président de l'OM est fixé, Velez Sarsfield demanderait 17M€ pour libérer sa pépite argentine.

Déjà cinq recrues et un nombre incalculable de pistes pour Pablo Longoria. Il faut dire que l’OM a bien besoin d’un vent de fraîcheur. Après une saison sous haute tension où les Phocéens auront tout de même accroché une place qualificative en Europe, Pablo Longoria doit renouveler l’effectif afin de repartir sur des meilleures bases. Et parmi les profils ciblés par le duo Longoria - Sampaoli, on retrouve Thiago Almada, l’ailier de Velez Sarsfield, en Argentine. Mais combien cela coûte ?

Velez demande 17M€ pour Thiago Almada

17M€ selon les informations d’Ekrem Konur. Une somme accessible, seulement l’OM n’est pas au mieux financièrement… Si Pablo Longoria renouvelle les prêts, cela devrait être un transfert sec ou rien pour Thiago Almada. Alors si les dirigeants olympiens veulent s’attacher les services de la pépite argentine, ils savent ce qu’il leur reste à faire : payer la somme demandée par Velez.