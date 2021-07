Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà pourquoi c’est vite réglé pour Franck Ribéry…

Publié le 10 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’entourage de Franck Ribéry aurait récemment discuté d’un retour avec la direction de l’OM, Pablo Longoria aurait rapidement coupé court aux négociations pour une raison très simple…

Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina en juin, Franck Ribéry (38 ans) a désormais la possibilité de s’engager où il le souhaite. Ces derniers jours, certaines spéculations faisaient état d’un échange entre l’agent de l’attaquant français et l’OM, dont il a porté les couleurs de 2005 à 2007. Mais le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti a expliqué pourquoi la piste Ribéry avait rapidement été écartée par Pablo Longoria, au même titre que celle menant à Hatem Ben Arfa.

« L’OM est déjà très bien pourvu sur les ailes »