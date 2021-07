Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pense bien à deux cracks !

Publié le 11 juillet 2021 à 4h15 par T.M.

Du côté de l’OM, on regarde vers Buenos Aires avec les deux cracks de Vélez Sarsfield : Thiago Almada et Luca Orellano. Deux pistes validées par l’ancien Phocéen, Renato Civelli.

Dans les prochains jours, l’OM devrait accueillir 3 nouveaux joueurs avec Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Mais le recrutement de Pablo Longoria est loin d’être terminé. Cela fait notamment plusieurs semaines que le président phocéen travaille avec la direction de Vélez Sarsfield pour parvenir à un accord pour le transfert de Thiago Almada. Annoncé comme l’un des plus grands cracks du football argentin, le milieu offensif pourrait d’ailleurs ne pas débarquer seul à l’OM puisque Luca Orellano est lui aussi annoncé très proche d’une arrivée au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. Pour le plus grand plaisir de certains.

« C'est très bon ! »