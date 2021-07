Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande recrue de l’été, c’est lui !

Publié le 11 juillet 2021 à 3h45 par T.M.

Jusqu’à présent, Jorge Sampaoli peut compter sur 5 renforts à l’OM. Mais la meilleure recrue pourrait bien déjà être entre les mains des Phocéens. Explications.

Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi… A cette liste des recrues estivales de l’OM s’ajouteront prochainement Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba et d’autres devraient encore suivre par la suite. Pour remodeler l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria se démène pour trouver du sang neuf et jusqu’à présent, ses efforts portent leurs fruits. Alors que l’OM va donc afficher un visage bien différent de la saison passée, certains joueurs vont toutefois rester. Cela vaudrait notamment pour Arkadiusz Milik et cela pourrait bien être la plus grande réussite des Phocéens.

Un avenir… à l’OM ?