Mercato - OM : Ce club qui valide totalement le prochain coup de Longoria !

Publié le 10 juillet 2021 à 15h45 par T.M.

D’ici peu, l’OM devrait également officialiser l’arrivée de Luan Peres. Un renfort qui fait des heureux… du côté de Bruges.

Alors que 5 renforts ont déjà rejoint l’OM cet été, 3 nouveaux joueurs devraient prochainement intégrer l’effectif de Jorge Sampaoli. On devrait notamment y retrouver Luan Peres, qui connait très bien l’entraîneur phocéen. En effet, c’est Sampaoli qui l’avait fait venir à Santos et désormais, les deux hommes vont se retrouver à l’OM. Une future arrivée d’ailleurs confirmée par le principal intéressé. « Je suis très heureux. C'est un nouveau défi pour moi. Je ne peux pas refuser une telle proposition, dans un grand championnat européen, dans un grand club, un des plus grands en France », assurait Luan Peres.

« Une bonne nouvelle pour nous »