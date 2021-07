Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ribéry lâche un énorme indice sur son avenir…

Publié le 11 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina, Franck Ribéry a été annoncé vers l’OM ces derniers jours. Mais l’attaquant français affiche une autre envie pour son avenir…

Interrogé cette semaine en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria a eu l’occasion de répondre aux spéculations annonçant un possible retour de Franck Ribéry au club cet été : « J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs, c'est normal ». En clair, un retour de l’ancien attaquant de la Fiorentina et du Bayern Munich n’est pas envisagé à l’OM, et Ribéry a lui-même confirmé cette tendance.

« J’aimerais rester en Italie »