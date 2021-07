Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a réclamé un énorme transfert à Leonardo !

Publié le 11 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a officialisé cette semaine le recrutement de Sergio Ramos, il se pourrait bien que Neymar soit à l’origine de cette grande manœuvre avec l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid.

Jeudi, au moment d’officialiser son arrivée au PSG jusqu’en juin 2023, Sergio Ramos affichait un premier discours très ambitieux sur ce choix de carrière, lui qui était arrivé au fin de contrat au Real Madrid : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et un jour que je n’oublierai jamais. Je suis fier de faire partie de ce projet très ambitieux, d’intégrer une équipe avec de grands joueurs ». Et il se pourrait bien qu’une des stars du PSG soit à l’origine de ce gros coup du mercato estival…

Neymar aurait réclamé Ramos

En effet, comme l’a annoncé Sport samedi, Neymar aurait demandé à la direction du PSG de faire venir Sergio Ramos cet été, l’attaquant brésilien estimant qu’un joueur de ce calibre aiderait le club de la capitale dans sa volonté de remporter la Ligue des Champions. De plus, Neymar dispose d’une bonne entente avec Ramos malgré leur ancienne rivalité en Liga avec Barcelone et le Real Madrid. Et le PSG a écouté sa star…