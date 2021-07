Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette star du Real Madrid !

Publié le 10 juillet 2021 à 10h45 par B.C.

Courtisé notamment par le PSG, Vinicius Jr ne devrait pas quitter le Real Madrid cet été.

Alors que le PSG a déjà frappé fort dans ce mercato avec les arrivées d'Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos, en attendant celle de Gianluigi Donnarumma, Leonardo ne compte pas s’arrêter là. Un renfort supplémentaire est notamment attendu dans l’entrejeu, et Paul Pogba (Manchester United) figurerait notamment sur la short-list de Leonardo, tout comme Eduardo Camavinga (Stade Rennais). Il pourrait également y avoir du mouvement en attaque, d’autant que l’avenir de Kylian Mbappé reste flou. Selon OK Diario , le PSG resterait intéressé par Vinicius Jr, un joueur très apprécié par Leonardo depuis son retour dans la capitale. Mais à Madrid, on compte sur l’international brésilien.

Vinicius Jr n’est pas à vendre