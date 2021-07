Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de Leonardo dicté par Neymar ?

Publié le 10 juillet 2021 à 11h15 par La rédaction

Libre après son départ du Rea adridl, Sergio Ramos s'est engagé pour deux saisons avec le PSG. Un énorme coup pour lequel Neymar ne serait pas étranger.

On ne le présente plus. Arrivé au PSG après plus de quinze saisons sous les couleurs du Real Madrid, Sergio Ramos a rejoint le club de la capitale afin d'apporter son expérience. Une expérience recherchée par les dirigeants parisiens, notamment dans le but de remporter la Ligue des Champions. Fort de ses quatre succès dans la compétition, nul doute que le défenseur espagnol saura y faire. Et dans le recrutement de Sergio Ramos, Neymar est loin d'y être étranger....

Une demande de Neymar