Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 11 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé suscite encore de très nombreuses interrogations, l’agent d’Achraf Hakimi indique que le PSG lui a assuré que l’attaquant français ne bougerait pas cet été.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, de quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? À en croire les dernières tendances, l’attaquant français aurait décidé de ne pas bouger cet été, mais n’envisage pas non plus de prolonger son bail, ce qui pourrait laisser présager à un départ libre dans un an. Un scénario qui a d’ailleurs été confirmé par l’agent d’Achraf Hakimi, la nouvelle recrue du PSG, qui s’est exprimé sur le cas Mbappé dans un entretien accordé à El Transistor.

« Le PSG dit que Mbappé ne partira pas »