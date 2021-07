Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prix est fixé pour Boubacar Kamara !

Publié le 11 juillet 2021 à 15h10 par T.M.

Annoncé sur le départ, Boubacar Kamara est encore loin d’avoir quitté l’OM. Pourtant, les exigences de Pablo Longoria seraient connues.

Arrivé à un an du terme de son contrat à l’OM, Boubacar Kamara pourrait bien quitter son club formateur et voler de ses propres ailes dès à présent. Reste maintenant à trouver preneur. Dernièrement, c’est surtout du côté de l’Italie que cela s’est agité pour le protégé de Jorge Sampaoli. En effet, le Milan AC, la Lazio et l’Atlanta ont été annoncés sur les rangs, mais voilà qu’on commencerait à bouger en Premier League. D’ailleurs, selon les dernières informations d’Ekrem Konur, Newcastle aurait formulé une offre à hauteur de 8M€ pour s’offrir les services de Kamara.

L’OM en veut plus !

Newcastle serait donc passé à l’attaque, mais cela ne devrait pas suffire pour faire céder l’OM. En effet, comme l’a précisé Ekrem Konur, les attentes de Pablo Longoria seraient plus élevées que les 8M€ proposés par les Magpies. Du côté de la Canebière, on attendrait plutôt une offre à hauteur de 15M€, avec un pourcentage sur une future revente. Les prétendants de Kamara savent donc désormais à quoi s’en tenir…