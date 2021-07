Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a posé ses conditions pour Kamara !

Publié le 11 juillet 2021 à 1h15 par La rédaction

Valeur marchande principale de l’OM cet été, Boubacar Kamara pourrait quitter son club formateur après seize années passées à Marseille. Et pour s’éviter un départ libre, Pablo Longoria pourrait le laisser partir pour 17,5M€ minimum.

Si Pablo Longoria met les bouchées doubles pour recruter rapidement et efficacement, il va aussi devoir se focaliser sur les départs. Avec des finances limitées, l’OM va devoir dégraisser. Et parmi les joueurs qui peuvent ramener un beau billet, on retrouve Boubacar Kamara. A seulement 21 ans, le défenseur reconverti milieu de terrain s’est imposé comme un cadre à l’OM. A tel point que Kamara attire les sirènes de plusieurs clubs prestigieux à l’étranger. Le point d’ombre, c’est qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Et pour le vendre, ce sera cet été ou rien.

Boubacar Kamara pourrait partir pour 17,5M€ minimum