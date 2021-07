Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’avenir de Pablo Sarabia !

Publié le 10 juillet 2021 à 21h15 par T.M.

Annoncé à la Lazio dans le cadre de l’opération avec Joaquin Correa, Pablo Sarabia pourrait toutefois plutôt filer du côté de l’Espagne.

Après 2 saisons passées au PSG, Pablo Sarabia n’a jamais réussi à trouver sa place au sein du club de la capitale. Ainsi, au moment où Leonardo doit dégraisser et faire partir des joueurs, l’Espagnol est annoncé parmi les candidats au départ. Très en vue avec la Roja durant l’Euro, Sarabia ne devrait d’ailleurs pas avoir de mal à rebondir. Cela pourrait notamment être le cas du côté de la Lazio. En effet, le nom de l’ancien joueur du FC Séville revient de plus en plus pour faire partie de l’opération avec Joaquin Correa, qui pourrait lui faire le chemin inverse. Mais cela ne serait pas la seule solution.

Un retour en Espagne ?

Alors que la Lazio et Maurizio Sarri apprécieraient Pablo Sarabia, le joueur du PSG pourrait toutefois faire faux bond aux Italiens. En effet, selon les informations dévoilées par Alfredo Pedulla, l’Espagnol serait également très courtisé en Liga et il pourrait bien se laisser tenter par un retour de l’autre côté des Pyrénées. Après avoir porté le maillot du FC Séville, Sarabia pourrait donc refouler prochainement les pelouses du championnat espagnol. Affaire à suivre...