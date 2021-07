Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions de taille sur cette opération colossale de Leonardo !

Publié le 10 juillet 2021 à 10h15 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec la Lazio, Joaquin Correa pourrait bien rejoindre le PSG, bien que Pablo Sarabia pourrait rester au PSG.

Agé de 26 ans, il pourrait être la recrue surprise du PSG cet été. Joaquin Correa, sous contrat jusqu’en 2024 avec la Lazio, intéresserait fortement Leonardo et serait prêt à répondre favorablement aux appels du club parisien. « Il pourrait être utilisé en tant qu’ailier s'il veut rester, mais il a déjà fait savoir qu'il voulait changer d’air. Toutefois, s’il songe finalement à rester avec nous, je serais l'homme le plus heureux de tous » a confié l’entraîneur du club romain Maurizio Sarri. Le directeur sportif brésilien aurait entamé des discussions avec les responsables italiens et aurait l’intention d‘inclure Pablo Sarabia dans l’opération.

Correa reste une cible prioritaire du PSG

Ce samedi, le journaliste italien Alfredo Pedulla fait un nouveau point sur ce dossier Correa. Selon lui, les discussions se poursuivent et le PSG pourrait bien rafler la mise, même si Pablo Sarabia restait à Paris la saison prochaine. Toutefois, il indique que plusieurs clubs de Liga et Tottenham resteraient en embuscade dans ce dossier et pourraient profiter de la moindre ouverture pour attirer Joaquin Correa.