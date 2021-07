Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace pour ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 10 juillet 2021 à 1h45 par A.C.

Leonardo négocierait actuellement avec la Lazio pour boucler l’arrivée de Joaquin Correa au Paris Saint-Germain.

On n’arrête plus Leonardo. Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, Leonardo pourrait boucler d’autres arrivées de taille, sachant que pour Gianluigi Donnarumma il ne reste plus que l’officialisation. Mais un autre joueur de Serie A semble intéresser le directeur sportif du Paris Saint-Germain ! En Italie on assure que Leonardo serait tout proche de boucler le transfert de Joaquin Correa, qui rejoindrait le PSG dans une opération comprenant également Pablo Sarabia, qui prendra la direction de la Lazio.

