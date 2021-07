Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo plus proche que jamais du PSG ?

Publié le 9 juillet 2021 à 18h30 par A.C.

Souvent rêvée par les propriétaires du Paris Saint-Germain une arrivée de Cristiano Ronaldo semble devenir une réalité en ce mercato estival.

Avec la crise sanitaire, la plupart des clubs européens semblent avoir les mains liées sur le mercato estival. Pas le Paris Saint-Germain. A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du club semblent déterminés à frapper très fort, recrutant les plus grands noms du football européen. Capitaine des Pays-Bas et vainqueur de la Ligue des Champions, Georginio Wijnaldum a débarqué au PSG en premier et a été suivi par Achraf Hakimi, considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde. Immense star au palmarès incroyable, Sergio Ramos a décidé de continuer son illustre carrière au Paris Saint-Germain et Gianluigi Donnarumma devrait bientôt débarquer, dès la finale de l’Euro jouée. Ces derniers jours, la presse italienne a également parlé de l’arrivée de Joaquin Correa en provenance de la Lazio, alors que RMC Sport a parlé des rêves de Leonardo avec Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United se termine dans seulement un an. Mais la cerise sur le gâteau pourrait tout simplement être Cristiano Ronaldo...

Le moment ou jamais !

Depuis leur arrivée au Paris Saint-Germain, les Qataris ont toujours rêve de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Le premier est sans club depuis le 30 juin dernier, mais c’est bien sur le second que semble bouger le PSG. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , il y aurait une réelle possibilité de voir Cristiano Ronaldo débarquer à Paris cet été. Si la Juventus pour le moment n’en a pas parlé avec le PSG, les échanges entre Leonardo et Jorge Mendes seraient constants... et plutôt positifs ! Cristiano Ronaldo sait que le PSG est l’un des clubs pouvant lui offrir la possibilité de remporter une sixième Ligue des Champions, voir un sixième Ballon d’Or. Mais à en croire La Gazzetta dello Sport , le PSG serait également le seul club prêt à lui offrir le même salaire annuel qu’il touche à la Juventus, soit 31M€ par an.

Jorge Mendes est en Italie pour rencontrer la Juventus