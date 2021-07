Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une opération à 60M€ pour Paul Pogba ?

Publié le 11 juillet 2021 à 16h15 par D.M.

Les négociations avanceraient dans le bon sens entre Leonardo et Mino Raiola pour une arrivée de Paul Pogba au PSG. Encore faut-il trouver un accord avec Manchester United...

Leonardo tenterait un incroyable coup sur le marché. Le directeur sportif du PSG aimerait renforcer son milieu de terrain, malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, et penserait à Paul Pogba. Le responsable parisien serait passé à l’action et aurait évoqué le cas du milieu de terrain avec son agent Mino Raiola. Les discussions se passeraient bien et le PSG serait prêt à lui offrir un contrat de quatre ans + une année en option, et lui verser un salaire de 18M€. Agé de 28 ans, Paul Pogba ne serait pas contre un départ vers Paris et devrait dévoiler sa décision définitive dans les prochains jours.

Manchester United espère entre 50 et 60M€