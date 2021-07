Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à l’action pour Paul Pogba !

Publié le 11 juillet 2021 à 12h10 par H.G.

Alors que le PSG serait en quête d’un nouveau milieu de terrain, le club de la capitale aurait bien ouvert des discussions pour accueillir Paul Pogba.

La venue de Georginio Wijnaldum n’a pas suffi à rassasier le Paris Saint-Germain dans son projet de renforcer son milieu de terrain. En effet, il est annoncé que le club de la capitale ambitionne de renforcer une fois de plus ce secteur de jeu, et c’est dans cette optique que le nom de Paul Pogba est lié avec insistance au PSG ces derniers jours. Et visiblement, Leonardo serait d’ores et déjà passé à l’action dans l’optique d’enrôler le Français dont le contrat à Manchester United expirera le 30 juin 2022.

Paris discute pour Paul Pogba !