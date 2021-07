Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se complique pour Leonardo avec Camavinga…

Publié le 11 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit dans le coup pour le transfert d’Eduardo Camavinga, Chelsea viendrait concurrencer le club parisien et Manchester United pour le milieu du Stade Rennais.

Le mercato du PSG est parti sur les chapeaux de roues et Leonardo pourrait continuer à surprendre. Le directeur sportif du PSG ne semble pas rassasié malgré les venues de trois recrues en attendant Gianluigi Donnarumma. Et un nouveau milieu de terrain serait souhaité par la direction sportive parisienne. Le10sport.com vous a révélé en mai dernier que le profil d’Eduardo Camavinga plaît à l’ensemble de l’institution parisienne. Cependant, Manchester United mettrait des bâtons dans les roues du PSG et il en serait de même pour Chelsea.

Chelsea penserait pouvoir boucler le transfert de Camavinga pour 30M€