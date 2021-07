Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel s’invite à la fête pour un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 10 juillet 2021 à 23h45 par Th.B.

En quête d’un nouvel élément pour renforcer l’entrejeu de l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino, Leonardo songe à Eduardo Camavinga. Cependant, Thomas Tuchel pourrait jouer un sale tour au directeur sportif du PSG.

Le PSG travaillerait sur le recrutement d’un milieu de terrain supplémentaire après être parvenu à boucler l’arrivée libre de tout contrat de Georginio Wijnaldum au cours de la première quinzaine du mois de juin. Depuis, Achraf Hakimi et Sergio Ramos ont eux aussi rallié le club de la capitale en attendant l’officialisation pour la venue de Gianluigi Donnarumma. À présent, le curseur serait mis au sein de la direction sportive du PSG sur le recrutement de Paul Pogba. En effet, la star de Manchester United, où il est lié jusqu’en juin 2022, serait la cible prioritaire de Leonardo dans ce secteur de jeu. Le dirigeant parisien fait d’Eduardo Camavinga une alternative au dossier Pogba. Le10sport.com vous a d’ailleurs fait savoir le 10 mai dernier que le profil du milieu de terrain du Stade Rennais, sous contrat jusqu’à l’été 2022, faisait l’unanimité à tous les étages de l’institution parisienne. Cependant, le PSG devrait se frotter à la concurrence de Manchester United notamment, mais pas seulement.

« Chelsea l'observe depuis longtemps »