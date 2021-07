Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel se lance sur les traces d'un défenseur de Serie A !

Publié le 10 juillet 2021 à 22h15 par La rédaction

Si de nombreuses équipes s'activent sur le marché des transferts, ce n'est pas le cas du FC Nantes et de l'AS Saint-Etienne pour qui le mercato n'a pas vraiment débuté. Ces deux équipes veulent tenter de renforcer leurs défenses... et se retrouvent sur la même piste !

Avec respectivement 54 et 55 buts encaissés, on ne peut pas dire que les défenses de l'AS Saint-Etienne et du FC Nantes aient particulièrement brillé cette saison. Ce secteur constitue un chantier important pour cette intersaison. L'ASSE a prospecté pour trouver un renfort en défense centrale, avec notamment la piste Andreaw Gravillon. Mais le défenseur de l'Inter Milan a privilégié le Stade de Reims. Les Verts ont donc jeté leur dévolu sur un autre défenseur de Serie A.... également pisté par les Canaris.

Un défenseur à relancer ?