Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 10 juillet 2021 à 21h30 par A.D.

Avec le départ de Sergio Ramos vers le PSG, Marcelo devient le nouveau capitaine du Real Madrid. Honoré d'avoir ce nouveau rôle, le latéral gauche brésilien a laissé clairement entendre qu'il n'allait pas partir cet été et qu'il portera le maillot de la Maison-Blanche cette saison.

Alors qu'il a perdu de sa superbe ces dernières saisons, Marcelo a chuté dans la hiérarchie des latéraux gauche du Real Madrid. Passé derrière Ferland Mendy, le défenseur brésilien serait devenu indésirable à la Maison-Blanche . A tel point que Florentino Pérez aurait tenté à plusieurs reprises de s'en débarrasser lors des dernières fenêtres de transferts. Sachant que Marcelo sera en fin de contrat le 30 juin 2022, le président du Real Madrid aurait pu pousser son numéro 12 vers la sortie cet été, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit dans un an. Toutefois, il semblerait que Marcelo soit finalement parti pour honorer son bail jusqu'au bout.

«Cette saison, je suis encore plus excité d'être le capitaine du Real Madrid»