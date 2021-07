Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait un souhait fort avec Raphaël Varane !

Publié le 9 juillet 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été, le club de la capitale espagnole serait clairement prêt à lui ouvrir la porte.

À un an de la fin de son contrat au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait s’en aller après dix ans passés au sein du club de la capitale espagnole. L’international français serait en quête d’un nouveau challenge et serait ainsi ciblé avec insistance par Manchester United. Cependant, toute la question est de savoir sous quelles modalités les Merengue seront prêts à laisser partir l’ancien joueur du RC Lens. Et visiblement, la porte ne devrait pas être fermée à double tour pour Raphaël Varane…

Le Real Madrid veut percevoir une belle somme avec le départ de Raphaël Varane