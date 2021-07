Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grâce à Sergio Ramos, Leonardo pourrait boucler un coup légendaire !

Publié le 9 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que son avenir à la Juventus s’écrirait en pointillés, Cristiano Ronaldo apprécierait de plus en plus un transfert au PSG où il pourrait retrouver ses anciens coéquipiers du Real Madrid dont Sergio Ramos.

Après de longues semaines voire de longs mois de spéculations, Sergio Ramos est officiellement un joueur du PSG depuis jeudi martin et l’annonce du PSG. Dans la foulée de cette nouvelle, le joueur a adressé ses premiers mots aux médias du club de la capitale en soulignant sa hâte de remporter des titres avec le PSG. « C'est un moment très spécial pour moi. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est un changement important dans ma vie. C'est un nouveau défi pour moi, mais je suis fier de pouvoir le relever ici à Paris. Je viens ici avec l'envie de travailler dur et de gagner des titres, deux valeurs qui sont chères au club ». Sergio Ramos va donc retrouver Angel Di Maria, Keylor Navas ainsi que Achraf Hakimi, des joueurs que l’ex-capitaine du Real Madrid a connu à la Casa Blanca. Et tout ceci donnerait des idées à Cristiano Ronaldo.

Ronaldo emballé par le PSG et ses anciens coéquipiers de Madrid