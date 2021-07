Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’étonnante sortie de Simeone sur son avenir !

Publié le 10 juillet 2021 à 21h10 par A.C.

Pisté par l’Olympique de Marseille, Giovanni Simeone devrait quitter Cagliari au cours de ce mercato estival... mais regarderait plutôt vers l’Espagne.

Il pourrait bien être le futur coéquipier de Arkadiusz Milik à la pointe de l’attaque. Giovanni Simeone plait à Jorge Sampaoli et Pablo Longoria travaille actuellement pour trouver un terrain d’entente avec Cagliari, qui réclamerait pas moins de 15M€. Pour le moment, l’OM resterait campé sur un prêt avec option d’achat, mais tout porte à croire que Simeone va bel et bien quitter Cagliari cet été. « L'année prochaine sera très importante pour moi, j'ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau » a expliqué l'attaquant de 26 ans, au micro de Radio Colonia . « Il ne s'agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s'agit de grandir, avec de l'expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m'améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe ».

« En tant que joueur, j'adorerais aller à l'Atlético de Madrid »