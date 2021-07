Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est face à de gros problèmes cet été !

Publié le 11 juillet 2021 à 15h30 par T.M.

Très actif dans le sens des arrivées, Pablo Longoria doit désormais passer la seconde en ce qui concerne les départs. Toutefois, pour le président de l’OM, cette mission semble être un véritable calvaire…

Ce n’est désormais plus à démontrer, Pablo Longoria sait recruter. Depuis le début du mercato estival, le président de l’OM a déjà acté 6 renforts et 2 autres sont imminents. Les qualités de l’Espagnol sont indéniables, mais désormais, il va devoir faire parler d’autres qualités, celle de vendeur. En effet, la situation financière n’est clairement pas la meilleure sur la Canebière et il va donc falloir faire rentrer de l’argent dans les caisses. Un grand ménage est attendu et il a déjà commencé avec les départs des joueurs libres à l’instar de Florian Thauvin ou Valère Germain, ou d’autres indésirables comme Kevin Strootman, prêté à Cagliari mais que l’on ne devrait pas revoir à La Commanderie. Toutefois, cela ne suffit pas et des grosses ventes sont nécessaires. Pour cela, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou même Nemanja Radonjic sont appelés à partir pour soulager les finances de l’OM. Mais aujourd’hui, ces joueurs sont encore là et visiblement un départ serait encore loin.

Caleta-Car… parti pour rester ?

Après avoir retenu Duje Caleta-Car l’hiver dernier, lui qui était alors ciblé par Liverpool, l’OM ne retiendrait cette fois pas le défenseur central croate. La porte est donc ouverte pour l’ancien de Salzbourg, mais personne ne semble vouloir saisir l’occasion. En effet, comme l’a révélé La Provence , si l’OM attend de recevoir une offre satisfaisante pour lâcher Caleta-Car, cette offre n’arrive pas. Et au final, si celle-ci venait à ne pas arriver durant ce mercato estival, les Phocéens pourraient bien une décision décision : conserver le Croate. Alors que ce dernier était appelé à aller voir ailleurs cet été, il pourrait donc bien continuer l’aventure avec l’OM, où il a encore un contrat jusqu’en 2023.

Kamara est loin d’être parti !