Mercato - OM : Un dénouement imminent dans le dossier Saliba !

Publié le 11 juillet 2021 à 14h15 par T.M.

Du côté de l’OM, on attend William Saliba. Et aujourd’hui, il ne manquerait plus que quelques détails à régler pour acter l’arrivée du défenseur central d’Arsenal.

Recruté par Arsenal en 2019, William Saliba enchaine les prêts depuis son transfert chez les Gunners. D’abord cédé chez son club formateur, l’ASSE, le défenseur central de 20 ans a retrouvé la Ligue 1 la saison dernière en évoluant du côté de l’OGC Nice. Revenu à Arsenal, Saliba va toutefois rapidement refaire ses valises et encore une fois, c’est en Ligue 1 qu’il va évoluer. Aujourd’hui, le natif de Bondy ferait d’une arrivée à l’OM sa priorité pour poursuivre sa carrière. Une volonté qui devrait prochainement être exaucée.

Un accord, mais…