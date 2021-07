Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme menace pour cet attaquant demandé par Sampaoli ?

Publié le 11 juillet 2021 à 7h15 par A.C.

A la recherche de nouveaux renforts, Pablo Longoria pourrait se tourner vers Cristian Pavon, un joueur très apprécié par Jorge Sampaoli.

Florian Thauvin est parti et tout le monde se demande qui va le remplacer à l’Olympique de Marseille. Ces dernières semaines, Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder sont arrivés, mais Jorge Sampaoli semble avoir une autre cible en tête. Il s’agit de Cristian Pavon, un joueur qu’il a déjà essayé de recruter à l’Atlético Mineiro et à Santos par le passé et qui devrait quitter Boca Juniors cet été. La presse argentine assure qu’il ne prolongera pas son contrat et à un an du terme, ses dirigeants ne souhaitent pas le perdre gratuitement. Le journaliste Ekrem Konur a ainsi révélé ce samedi que l’OM serait passé à l’action, en formulant une offre de prêt pour Pavon.

L’Olympiakos devance l’OM