EXCLU - Mercato - OL : Tottenham pense aussi à Aouar

Publié le 9 juillet 2021 à 19h25 par Alexis Bernard

Chassé par Arsenal, le PSG et l’Atletico de Madrid, Houssem Aouar est également sur les tablettes de Tottenham. Un nouveau concurrent à prendre en compte.

A peine nommé entraîneur de l’OL, Peter Bosz tente de bâtir l’équipe qu’il pilotera la saison prochaine. Mais pour l’heure, le recrutement des Gones est au ralenti. Tout simplement parce que les dirigeants souhaitent d’abord vendre avant de pouvoir se lancer dans des « gros dossiers ». Et parmi les départs possibles à Lyon, on retrouve Houssem Aouar. Courtisé depuis de nombreuses saisons, le Français est plus que jamais proche de la sortie. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Arsenal a dégainé une première offre de transfert. Si le montant exact n’a pas filtré, il s’approcherait des 20 millions d’euros, quand l’OL espère entre 20 et 25 millions d’euros.

Tottenham aussi est là