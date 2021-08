Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle recrue en provenance du Barça à prévoir ?

Publié le 1 août 2021 à 9h10 par T.M.

Il y a quelques semaines, la presse espagnole évoquait un intérêt de l’OM pour Alex Collado, jeune ailier du FC Barcelone. Un dossier qui pourrait bien être rouvert selon les derniers échos en provenance de l’autre côté des Pyrénées.

Pablo Longoria l’a annoncé, le recrutement de l’OM n’est pas encore terminé. Souhaitant encore apporter du sang neuf à l’effectif de Jorge Sampaoli, le président phocéen chercherait ainsi à boucler d’autres dossiers. Et pour cela, il pourrait encore se tourner vers le FC Barcelone après avoir déjà acté l’arrivée de Konrad de la Fuente. Profitant de ses bonnes relations avec Mateu Alemany, dirigeant du Barça, Longoria a donc des coups à jouer au sein de l’effectif de Ronald Koeman.

Un deuxième coup à Barcelone ?