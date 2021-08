Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande annonce pour le dénouement du feuilleton Messi !

Publié le 1 août 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone n’a toujours pas prolongé Lionel Messi officiellement, le club catalan ambitionnerait que le cas de l’international argentin soit réglé d’ici une semaine.

Libre depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du FC Barcelone. Pourtant, selon bon nombre d’informations parues dans la presse, un accord a été trouvé entre l’international argentin et la direction barcelonaise pour un renouvellement de son bail. Problème, en raison de sa masse salariale colossale, le Barça est tout simplement dans l’incapacité de boucler cette prolongation du contrat de celui qu’on surnomme La Pulga . En conséquence, le FC Barcelone n'a d'autre choix que de vendre, et Lionel Messi doit patienter depuis maintenant un mois.

Lionel Messi prolongé avant le 8 août ?