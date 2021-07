Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi est interpellé par une autre star !

Publié le 1 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Éternel compère de Lionel Messi au sein du FC Barcelone, Gerard Piqué a pris position pour l’avenir de l’attaquant argentin et espère que ce feuilleton sera réglé le plus rapidement possible.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi est aujourd’hui officiellement sans club, mais le Barça semble tout proche d’acter sa prolongation pour deux ans. Le club catalan souhaiterait tout simplement réglé quelques ventes avant de pouvoir officialiser la nouvelle, mais un accord aurait déjà été trouvé avec Messi. En attendant, son coéquipier Gerard Piqué affiche son impatience sur ce feuilleton comme il l’a confié lors du Gala des champions 2020-2021.

« Nous attendons qu’il signe… »