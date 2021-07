Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Piqué sur le feuilleton Messi !

Publié le 31 juillet 2021 à 9h00 par D.M.

Gérard Piqué s'est exprimé sur le sujet du moment au FC Barcelone, la prolongation de Lionel Messi. Le joueur espagnol espère retrouver l'Argentin prochainement en Catalogne.

Arrivé durant son adolescence au FC Barcelone, Lionel Messi est dans une situation inédite. La Pulga a vu son contrat expirer à la fin du mois de juin et n’a toujours pas signé de nouveau de bail. Et pour cause, le club catalan ne peut enregistrer sa signature en raison d’une masse salariale trop élevée. Le FC Barcelone doit donc absolument vendre et se séparer de joueurs pour boucler le dossier Lionel Messi. Joan Laporta a jusqu’à la fin du mois d’août pour trouver une solution et enregistrer l'Argentin dans l’effectif.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin de le convaincre »