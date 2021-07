Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lionel Messi, ça se corse pour le Barça !

Publié le 31 juillet 2021 à 5h30 par Th.B.

Le FC Barcelone semble être dans l’obligation de dégraisser son effectif et en partie pour être dans la capacité d’annoncer la signature du nouveau contrat de Lionel Messi. Néanmoins, la tâche se corse.

Avec pas moins de quatre recrues estivales en les personnes de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay, le FC Barcelone s’est bien renforcé sur le marché. Néanmoins, en raison des difficultés financières rencontrées par le club blaugrana, des ventes sont attendues en plus de celles de Jean-Clair Todibo et Junior Firpo notamment. D’autant plus que le président Joan Laporta continue d’essayer de renouveler le contrat arrivé à expiration de Lionel Messi le 30 juin dernier. ESPN a confié via son journaliste Sid Lowe qu’un accord aurait déjà été trouvé, mais pour que cette opération se concrétise, il faudrait d’autres départs.

Les ventes de Griezmann, Braithwaite et Pjanic se compliquent