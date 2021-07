Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta aurait les idées claires pour Miralem Pjanic !

Publié le 30 juillet 2021 à 16h00 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Miralem Pjanic veut quitter le FC Barcelone et a donc été proposé au PSG et à Chelsea. Alors que le Bosnien préférerait faire son retour à la Juventus, le dossier trainerait en longueur. Toutefois, le Barça ne s'inquiéterait pas pour autant et serait conscient que ce feuilleton peut durer encore longtemps.

Arrivé l'été dernier au FC Barcelone, Miralem Pjanic veut déjà prendre le large car il a passé une première saison très difficile en Catalogne. Dans cette optique, le Bosnien cherche un nouveau point de chute et a déjà été proposé à Chelsea et au PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, Miralem Pjanic ne devrait pas poser ses valises à Paris ou à Londres cet été car il voudrait à tout prix retrouver la Juventus et faire son retour à Turin.

Joan Laporta reste patient pour Miralem Pjanic