Mercato - OM : Le dossier Jeremie Boga plombé par cette cible du Barça ?

Publié le 30 juillet 2021 à 14h10 par A.D.

L'OM et l'Atalanta sont en concurrence pour le recrutement de Jeremie Boga. Alors qu'elle n'aurait pas les moyens de payer les 30M€ réclamés par Sassuolo actuellement, La Dea pourrait se servir de la vente de Cristian Romero pour financer cette opération.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM, l'OL, l'OGC Nice et le LOSC sont sur les traces de Jeremie Boga. De surcroit, l'Atalanta est également dans la course à la signature de l'attaquant de Sassuolo. D'ailleurs, d'après nos informations du 24 juillet, La Dea a déjà dégainé par deux fois pour s'offrir les services de Jeremie Boga. Toutefois, ses offres de 19M€ et 23M€ ont été balayé d'un revers de la main par les Neroverdi , qui souhaitent empocher 30M€.

L'Atalante compte sur Cristian Romero pour Jeremie Boga