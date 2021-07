Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les chiffres de l'opération Kylian Mbappé enfin révélés !

Publié le 30 juillet 2021 à 13h45 par D.M.

Le Real Madrid aurait pour objectif de mettre la main sur Kylian Mbappé cet été et serait prêt à dépenser le prix fort dans ce dossier.

Kylian Mbappé vit-il ses derniers moments sous le maillot du PSG ? Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur refuserait de prolonger son contrat avec le club parisien et aimerait rejoindre le Real Madrid. Le club espagnol pourrait attendre les dernières semaines du mercato estival pour passer à l’action et formuler une offre au PSG. Pour l’heure, le Real Madrid observe la situation et se contente de discuter avec Kylian Mbappé et son entourage. Malgré un contexte délicat pour les équipes de football, la formation merengue serait prête à faire des folies et à casser sa tirelire.

Un contrat XXL attend Mbappé au Real Madrid