Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Kounde recruté pour remplacer Varane ? La réponse !

Publié le 30 juillet 2021 à 10h30 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid a laissé filer Raphaël Varane à Manchester United, Carlo Ancelotti n’envisage pas pour autant de recruter un successeur dans les rangs du club merengue.

C’est désormais officiel, Raphaël Varane n’est plus un joueur du Real Madrid, et le défenseur central français s’est engagé avec Manchester United dans le cadre d’un transfert à hauteur de 50M€. La fin d’une ère donc pour le club merengue , puisque Varane y a passé dix ans, et une question se pose désormais : Carlo Ancelotti va-t-il chercher à attirer un remplaçant au Real Madrid ?

Aucune recrue pour oublier Varane ?

La piste menant à Jules Kounde, le défenseur français du FC Séville, a régulièrement été évoquée pour le Real Madrid. Mais à en croire les révélations du journaliste Fabrizio Romano, le club merengue ne discute pas avec le clan Kounde. Très satisfaits du rendement de Nacho ainsi que d’Eder Miliato, les dirigeants madrilènes ne souhaiteraient pas recruter de nouveau défenseur central cet été pour remplacer Varane. Voilà qui est clair.