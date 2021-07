Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Énorme révélation sur le dossier Varane !

Publié le 30 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Fraichement transféré du Real Madrid vers Manchester United, Raphaël Varane aurait pu découvrir les Red Devils il y a bien longtemps puisque Sir Alex Ferguson avait tenté de le recruter par le passé.

Manchester United vient de frapper un gros coup sur le marché des transferts en bouclant l’arrivée de Raphaël Varane en provenance du Real Madrid pour 50M€, et le défenseur de l’équipe de France va donc désormais travailler sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer en Premier League. D’ailleurs, le technicien norvégien a révélé sur le site officiel de Manchester United que Varane aurait pu venir beaucoup plus tôt au club…

« Sir Alex avait failli le signer »